SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das LEM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1’780.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die LEM-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.618 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LEM-Aktie auf 617.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’466.29 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 65.34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 702.93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch