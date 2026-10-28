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28.10.2026 10:02:30
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das LEM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1’780.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die LEM-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.618 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LEM-Aktie auf 617.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’466.29 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 65.34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 702.93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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LEM am 28.10.2026
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