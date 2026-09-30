SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 30.09.2023 wurden LEM-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2’045.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.489 LEM-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 657.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 321.27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -67.87 Prozent.

Am Markt war LEM jüngst 733.13 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch