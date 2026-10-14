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LEM Aktie 2242762 / CH0022427626

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Investmentbeispiel 14.10.2026 10:03:12

SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

LEM
594.20 CHF -6.82%
Kaufen Verkaufen

Am 14.10.2016 wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 1’118.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.089 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 657.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.23 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 746.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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