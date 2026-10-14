LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
14.10.2026 10:03:12
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 14.10.2016 wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 1’118.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.089 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 657.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.23 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 746.87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
14.10.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SPI aktuell: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)