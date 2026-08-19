LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen LEM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die LEM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 985.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 1.015 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 546.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 538.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 45.38 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 635.84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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