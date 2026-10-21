LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende LEM-Anlage?
|
21.10.2026 10:02:15
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 488.00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.049 LEM-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’272.54 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 20.10.2026 auf 621.00 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’272.54 CHF, was einer positiven Performance von 27.25 Prozent entspricht.
Insgesamt war LEM zuletzt 718.10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SIX-Handel: So performt der SPI am Mittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu LEM S.A.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
LEM am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.