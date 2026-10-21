SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 488.00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.049 LEM-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’272.54 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 20.10.2026 auf 621.00 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’272.54 CHF, was einer positiven Performance von 27.25 Prozent entspricht.

Insgesamt war LEM zuletzt 718.10 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch