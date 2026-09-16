LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit LEM-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1’142.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 8.757 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’430.82 CHF, da sich der Wert einer LEM-Aktie am 15.09.2026 auf 506.00 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 4’430.82 CHF, was einer negativen Performance von 55.69 Prozent entspricht.
Der Marktwert von LEM betrug jüngst 579.82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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