Am 18.11.2025 wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 293.50 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 34.072 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 533.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’160.14 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81.60 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 586.30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch