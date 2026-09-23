SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr abgeworfen

Am 23.09.2025 wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 521.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0.192 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.88 CHF, da sich der Wert eines LEM-Anteils am 22.09.2026 auf 635.00 CHF belief. Mit einer Performance von +21.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete LEM eine Marktkapitalisierung von 675.36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch