Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’955 0.0%  SPI 19’799 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’498 -0.3%  Euro 0.9386 -0.1%  EStoxx50 6’325 0.0%  Gold 4’319 -0.8%  Bitcoin 70’658 -0.1%  Dollar 0.8223 0.2%  Öl 99.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
LUKB-Aktie leichter: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO
Airbus-Aktie sinkt: Konzern sichert französisches Militär digital ab
Adyen-Aktie tiefer: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Suche...

LEM Aktie 2242762 / CH0022427626

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Performance 23.09.2026 10:02:24

SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LEM-Aktien gewesen.

LEM
636.07 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

Am 23.09.2025 wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 521.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0.192 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.88 CHF, da sich der Wert eines LEM-Anteils am 22.09.2026 auf 635.00 CHF belief. Mit einer Performance von +21.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete LEM eine Marktkapitalisierung von 675.36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LEM S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten