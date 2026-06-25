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lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960

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Qualitätsausschüttung 25.06.2026 14:03:21

SPI-Titel lastminutecom-Papier: Diese Dividendenperformance können Anleger von lastminutecom erwarten

SPI-Titel lastminutecom-Papier: Diese Dividendenperformance können Anleger von lastminutecom erwarten

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten lastminutecom-Anleger.

lastminute.com
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Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier lastminutecom am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.38 CHF je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Insgesamt wurde beschlossen 4.22 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die lastminutecom-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 32.80 Prozent geschmälert.

lastminutecom-Dividenden-Rendite

Die lastminutecom-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 12.75 CHF aus dem SIX SX-Handel. Der Dividendenabschlag auf das lastminutecom-Papier erfolgt am 25.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der lastminutecom-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der lastminutecom-Aktie 2.91 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.36 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich lastminutecom-Kurs via SIX SX um 71.02 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -53.45 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel lastminutecom

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0.56 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4.03 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Titel lastminutecom

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens lastminutecom beläuft sich aktuell auf 137.907 Mio. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von lastminutecom beläuft sich aktuell auf 12.77. Der Umsatz von lastminutecom betrug in 2025 338.640 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1.02 CHF.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto,laviana / Shutterstock.com
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