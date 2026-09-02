lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen lastminutecom-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36.70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272.480 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 11.95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’256.13 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 67.44 Prozent eingebüsst.
Insgesamt war lastminutecom zuletzt 127.49 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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