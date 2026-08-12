lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13.75 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 727.273 lastminutecom-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (12.50 CHF), wäre die Investition nun 9’090.91 CHF wert. Damit wäre die Investition 9.09 Prozent weniger wert.
Insgesamt war lastminutecom zuletzt 132.74 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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