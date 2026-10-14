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lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960

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lastminutecom-Investment im Blick 14.10.2026 10:03:12

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

lastminute.com
9.04 CHF 0.87%
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lastminutecom-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14.35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hat, hat nun 696.864 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (9.00 CHF), wäre die Investition nun 6’271.78 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 37.28 Prozent verkleinert.

lastminutecom wurde am Markt mit 95.90 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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