lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|lastminutecom-Investment im Blick
|
14.10.2026 10:03:12
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
lastminutecom-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14.35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hat, hat nun 696.864 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (9.00 CHF), wäre die Investition nun 6’271.78 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 37.28 Prozent verkleinert.
lastminutecom wurde am Markt mit 95.90 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
14.10.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
12.10.26
|lastminute-Aktie gibt nach: Neuer Finanzchef übernimmt im November (AWP)
|
08.10.26
|lastminute-Aktie dreht ins Minus: Neuer Hauptsitz bezogen (AWP)
|
07.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.ch)