SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 37.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.596 lastminutecom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 359.04 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 04.08.2026 auf 13.50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 64.10 Prozent verkleinert.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 134.35 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch