lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen lastminutecom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.250 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen lastminutecom-Anteile wären am 18.08.2026 77.50 CHF wert, da der Schlussstand 12.40 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 77.50 CHF entspricht einer negativen Performance von 22.50 Prozent.
Der Marktwert von lastminutecom betrug jüngst 131.12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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