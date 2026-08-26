Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 64.25 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.564 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46.45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 722.96 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27.70 Prozent verringert.
Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.35 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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