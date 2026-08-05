Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiers betrug an diesem Tag 71.85 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.918 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 686.85 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 04.08.2026 auf 49.35 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 31.32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1.35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Landis+Gyr am 05.08.2026
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