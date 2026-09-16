SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag bei 62.80 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, befänden sich nun 15.924 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45.05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 717.36 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.26 Prozent verringert.

Der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Wert an der Börse wurde auf 1.30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch