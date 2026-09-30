Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag 60.40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.656 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (49.00 CHF), wäre die Investition nun 81.13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.87 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) bezifferte sich zuletzt auf 1.37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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