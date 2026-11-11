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|Rentables Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Hätte sich ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.815 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 55.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.73 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0.73 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Landis+Gyr am 11.11.2026
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