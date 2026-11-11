SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Hätte sich ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.815 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 55.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.73 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0.73 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch