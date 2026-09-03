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Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

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Performance im Blick 03.09.2026 10:02:30

SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren lukrativ gewesen?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Einstiegs gewesen.

Kuros
17.86 CHF -5.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier 18.66 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 535.955 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 18.52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’925.89 CHF wert. Damit wäre die Investition 0.74 Prozent weniger wert.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 749.48 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’048.55 18.41 SYBHSU
Short 15’331.01 13.55 SWBWSU
Short 15’881.22 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’390.44 03.09.2026 17:03:30
Long 13’827.81 19.95 SGBRFU
Long 13’519.85 13.94 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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