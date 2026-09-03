SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren lukrativ gewesen?

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier 18.66 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 535.955 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 18.52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’925.89 CHF wert. Damit wäre die Investition 0.74 Prozent weniger wert.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 749.48 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch