SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile betrug an diesem Tag 29.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 34.247 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 623.29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18.20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 37.67 Prozent gesunken.

Kuros (Kuros Biosciences) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 758.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch