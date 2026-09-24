SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 2.46 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4’065.041 Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (17.56 CHF), wäre das Investment nun 71’382.11 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +613.82 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) war somit zuletzt am Markt 702.04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch