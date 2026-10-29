SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16.56 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60.393 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’264.63 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 28.10.2026 auf 20.94 CHF belief. Mit einer Performance von +26.46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Kuros (Kuros Biosciences) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 831.60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch