Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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|Lukrativer Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.56 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3’906.250 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73’398.44 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 14.10.2026 auf 18.79 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +633.98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 717.38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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