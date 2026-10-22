SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 2.15 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46.512 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (19.44 CHF), wäre die Investition nun 904.19 CHF wert. Damit wäre die Investition 804.19 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Kuros (Kuros Biosciences) einen Börsenwert von 744.48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch