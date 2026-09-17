SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2.18 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 458.716 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’779.82 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 16.09.2026 auf 16.96 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +677.98 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 670.53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch