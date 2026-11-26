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26.11.2026 10:02:03
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.22 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 703.441 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 12’978.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18.45 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.78 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 781.26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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