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|Kühne + Nagel International-Performance im Blick
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25.11.2026 10:02:18
SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 25.11.2023 wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 252.90 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.395 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 217.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.96 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Kühne + Nagel International eine Marktkapitalisierung von 27.14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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