SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Kühne + Nagel International-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 156.35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.396 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’471.70 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 20.10.2026 auf 230.10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 47.17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 27.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch