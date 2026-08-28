SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 28.08.2023 wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kudelski-Anteile bei 1.64 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kudelski-Aktie investiert, befänden sich nun 60.976 Kudelski-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81.10 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 27.08.2026 auf 1.33 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18.90 Prozent vermindert.

Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch