Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Kudelski eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 28.08.2023 wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kudelski-Anteile bei 1.64 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kudelski-Aktie investiert, befänden sich nun 60.976 Kudelski-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81.10 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 27.08.2026 auf 1.33 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18.90 Prozent vermindert.
Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73.87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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