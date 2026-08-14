Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Kudelski eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurde das Kudelski-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kudelski-Aktie bei 21.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.729 Kudelski-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 57.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.23 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 94.25 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 67.47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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