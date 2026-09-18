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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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Frühes Investment 18.09.2026 10:02:29

SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Komax-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Komax
72.61 CHF 0.57%
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Die Komax-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 211.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.473 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 73.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.80 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65.20 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Komax belief sich jüngst auf 366.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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