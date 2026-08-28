Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Komax-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 255.20 CHF. Bei einem Komax-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.392 Komax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Komax-Papiers auf 76.10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.18 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Komax einen Börsenwert von 384.72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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