Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Komax-Aktien verlieren können.
Vor 3 Jahren wurde das Komax-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Komax-Papier bei 187.40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Komax-Aktie investierten, hätten nun 5.336 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 80.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 426.89 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 57.31 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 428.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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