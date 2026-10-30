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|Rentabler Komax-Einstieg?
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30.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Komax-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Komax-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 235.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Komax-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.424 Komax-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 31.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 68.19 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 384.25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Komax am 30.10.2026
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