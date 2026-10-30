SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Komax-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 235.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Komax-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.424 Komax-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 31.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 68.19 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 384.25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch