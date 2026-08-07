Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Komax gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Komax-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Komax-Aktie 219.30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.456 Komax-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 59.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27.31 CHF wert. Damit wäre die Investition 72.69 Prozent weniger wert.
Der Komax-Wert an der Börse wurde auf 291.42 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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