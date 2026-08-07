SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Komax-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Komax-Aktie 219.30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.456 Komax-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 59.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27.31 CHF wert. Damit wäre die Investition 72.69 Prozent weniger wert.

Der Komax-Wert an der Börse wurde auf 291.42 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch