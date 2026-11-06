SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Komax-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 61.30 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.313 Anteilen. Die gehaltenen Komax-Anteile wären am 05.11.2026 1’148.45 CHF wert, da der Schlussstand 70.40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Komax belief sich zuletzt auf 370.54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch