SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 3 Jahren verloren

Komax-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Komax-Anteile bei 205.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 48.662 Komax-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’620.44 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 20.08.2026 auf 74.40 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 3’620.44 CHF, was einer negativen Performance von 63.80 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Komax bezifferte sich zuletzt auf 384.03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch