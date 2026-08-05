SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen

Am 05.08.2021 wurde das Klingelnberg-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie betrug an diesem Tag 19.05 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Klingelnberg-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52.493 Klingelnberg-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 11.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 582.68 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 41.73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 97.35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch