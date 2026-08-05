Klingelnberg Aktie 42046226 / CH0420462266
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Klingelnberg-Aktie gebracht.
Am 05.08.2021 wurde das Klingelnberg-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie betrug an diesem Tag 19.05 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Klingelnberg-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52.493 Klingelnberg-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 11.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 582.68 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 41.73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 97.35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Klingelnberg AG
|
05.08.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.07.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Schwacher Handel: SPI zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
29.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Klingelnberg AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Klingelnberg am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.