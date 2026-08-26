Klingelnberg Aktie 42046226 / CH0420462266
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Klingelnberg-Anlage im Blick
|
26.08.2026 10:02:15
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Klingelnberg-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Klingelnberg-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Klingelnberg-Anteile 18.70 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Klingelnberg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53.476 Klingelnberg-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Klingelnberg-Papiers auf 11.05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 590.91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40.91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 99.00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Klingelnberg AG
|
26.08.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Klingelnberg AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Klingelnberg am 26.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.