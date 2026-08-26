SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Klingelnberg-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Klingelnberg-Anteile 18.70 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Klingelnberg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53.476 Klingelnberg-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Klingelnberg-Papiers auf 11.05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 590.91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40.91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 99.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch