Klingelnberg Aktie 42046226 / CH0420462266
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17.60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 568.182 Klingelnberg-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (10.40 CHF), wäre das Investment nun 5’909.09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 40.91 Prozent vermindert.
Klingelnberg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91.97 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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