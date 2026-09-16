SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Klingelnberg-Aktie bei 12.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81.301 Klingelnberg-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 833.33 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 15.09.2026 auf 10.25 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16.67 Prozent vermindert.

Klingelnberg war somit zuletzt am Markt 92.87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch