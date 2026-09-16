Klingelnberg Aktie 42046226 / CH0420462266
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Klingelnberg-Anlage?
|
16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Klingelnberg-Aktie bei 12.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81.301 Klingelnberg-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 833.33 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 15.09.2026 auf 10.25 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16.67 Prozent vermindert.
Klingelnberg war somit zuletzt am Markt 92.87 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Klingelnberg AG
|
10:02
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Klingelnberg AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.