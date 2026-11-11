SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Klingelnberg-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.10 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.901 Klingelnberg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.96 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 10.11.2026 auf 10.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.96 Prozent zugenommen.

Klingelnberg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch