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|Klingelnberg-Investition im Blick
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Klingelnberg-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Klingelnberg-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.10 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.901 Klingelnberg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.96 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 10.11.2026 auf 10.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.96 Prozent zugenommen.
Klingelnberg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91.98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Klingelnberg am 11.11.2026
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