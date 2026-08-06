SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kardex-Anteile an diesem Tag bei 327.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.305 Anteilen. Die gehaltenen Kardex-Aktien wären am 05.08.2026 76.49 CHF wert, da der Schlussstand 250.50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23.51 Prozent.

Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1.94 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch