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12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Kardex-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kardex-Anteile an diesem Tag bei 308.50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32.415 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (249.00 CHF), wäre die Investition nun 8’071.31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19.29 Prozent vermindert.
Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.97 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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