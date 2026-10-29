SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Kardex-Papier statt. Diesen Tag beendete die Kardex-Aktie bei 298.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.336 Kardex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kardex-Aktie auf 261.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87.58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.42 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Kardex eine Börsenbewertung in Höhe von 2.01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch