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Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282

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Lohnende Kardex-Anlage? 15.10.2026 10:02:02

SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kardex-Einstiegs gewesen.

Kardex
247.44 CHF -0.12%
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Vor 5 Jahren wurden Kardex-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 291.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Kardex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.431 Kardex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kardex-Papiers auf 249.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 854.20 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.58 Prozent verringert.

Alle Kardex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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