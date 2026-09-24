Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kardex-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 87.42 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.438 Kardex-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 2’750.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 240.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 175.10 Prozent gesteigert.
Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1.87 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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