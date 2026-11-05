SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 240.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 41.667 Jungfraubahn-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’145.83 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 04.11.2026 auf 267.50 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 11’145.83 CHF entspricht einer Performance von +11.46 Prozent.

Am Markt war Jungfraubahn jüngst 1.54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch