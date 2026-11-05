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05.11.2026 10:02:01
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Jungfraubahn-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 240.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 41.667 Jungfraubahn-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’145.83 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 04.11.2026 auf 267.50 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 11’145.83 CHF entspricht einer Performance von +11.46 Prozent.
Am Markt war Jungfraubahn jüngst 1.54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Jungfraubahn am 05.11.2026
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