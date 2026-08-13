SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 206.00 CHF. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.544 Jungfraubahn-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’063.11 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 12.08.2026 auf 248.50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 20.63 Prozent.

Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich jüngst auf 1.46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch